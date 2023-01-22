الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على رضيع حديث الولادة في سوهاج

رضيع
رضيع

عثر سائق على طفل رضيع يرتدي كامل ملابسه وملفوف ببطانية، مُلقى على جانب الطريق، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من «أحمد. م»، 26 عامًا، سائق، يفيد العثور على طفل رضيع ذكر النوع، يرتدي كامل ملابسه وملفوف ببطانية، على جانب الطريق.

تم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام، والتي ورد تقريرها بأن الرضيع يبلغ من العُمر حوالي ثلاثة أسابيع، ومربوط الحبل السُري والحالة العامة للطفل مُستقرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج رضيع العثور الطريق ملفوف ببطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

بدء صرف مرتبات يناير للعاملين بالدولة.. اليوم

مدير معرض الكتاب: استحداث محور جديد خلال دورة العام الحالي يسمى «يوتيوبرز»

بعد قليل.. انعقاد الجمعيات العمومية لشركات «أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة للتكرير»

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية- السويس»

اليوم.. حلف اليمين القانونية للمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري

تأجيل طعن قاتل نيرة أشرف لـ 9 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم