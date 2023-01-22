العثور على رضيع حديث الولادة في سوهاج

عثر سائق على طفل رضيع يرتدي كامل ملابسه وملفوف ببطانية، مُلقى على جانب الطريق، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من «أحمد. م»، 26 عامًا، سائق، يفيد العثور على طفل رضيع ذكر النوع، يرتدي كامل ملابسه وملفوف ببطانية، على جانب الطريق.

تم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام، والتي ورد تقريرها بأن الرضيع يبلغ من العُمر حوالي ثلاثة أسابيع، ومربوط الحبل السُري والحالة العامة للطفل مُستقرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.