الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بطعن شاب في المرج: «كنت بعاكس بنت»

المتهم
المتهم

استمعت نيابة المرج الجزئية، الأحد، إلى أقوال المتهم بطعن شاب بسبب منعه من التحرش بفتاة في المنطقة، حيث قال إنه مُعجب بالفتاة واعتاد معاكستها في الشارع.

وتابع أنه يوم الواقعة عندما حاول مغازلتها كان بحوزته سلاحا أبيض، ويوم الواقعة حاول المجني عليه منعه وردعه بأسلوب أجرحه أمام المارة فنشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليه.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة المرج التحرش فتاة سلاح أبيض جرح طعني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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