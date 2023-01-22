مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ينظم مؤتمره التاسع عشر

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الدكتورة نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أ.د محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة أ.د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة ، بنظامي الحضور المباشر والأونلاين.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها؛ الأدوار الجديدة لمؤسسات تعليم الكبار بالوطن العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، الاتجاهات الحديثة لتعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج تعليم الكبار بالوطن العربي.

وتابع إلى جانب متطلبات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على تعليم الكبار في الوطن العربي، الذكاء الاصطناعى ومهارات التعلم الذاتي، بالإضافة إلى خطط وبرامج وإستراتيجيات ومناهج تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى دور منظمات المجتمع المدنى في تطوير برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، وكذلك تمكين المرأة العربية من أجل المشاركة الإيجابية في عصر الذكاء الاصطناعي، التنمية المهنية المستدامة لمعلمى الكبار في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي، تعليم الكبار والتمكين التقني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي.

ونوه بأن المؤتمر يبحث أيضًا، دور محو الأمية التكنولوجية كضرورة حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي، "التطبيقات التكنولوجية في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة .. صيغ وتجارب عربية وعالمية"، والاتجاهات الحديثة في إدارة وتمويل مشروعات تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، دور وسائل الإعلام والاتصال الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وأخيرًا تحديات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي.