الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اسعار الخردة في السوق المحلي بمستهل تعاملات الاحد 22 يناير 2023

خردة
خردة

ترتبط اسعار الحديد الزهر في مصر باسعار المواد الخام العالمية التي يتم استيرادها، وهو ما يعني ارتباط هذه الأسعار بقيمة العملات الأجنبية في مقابل الجنيه، وكذلك بمدى التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها دول العالم المختلفة، والتي تعود بالسلب أو الإيجاب على حركة التعدين والبيع والتداول.

أسعار الخردة بمستهل تعاملات اليوم بمنطقة السبتية

أسعار انواع الخردة بمنطقة السبتية المخصصة لبيع الخردة الجديدة  بالسوق المحلي بمستهل تعاملات الأحد 22 يناير 2023

أسعار الخردة بالسوق المحلي اليوم 

سجل سعر حديد خردة  خليط  بالسوق المحلي 8 جنيهات للكيلو يبدأ من 8 آلاف جنيه
وبلغ سعر حديد خردة مميز بالسوق المحلي 10 جنيهات للكيلو  يبدأ من 10 آلاف جنيه
وجاء خردة  الألومنيوم طري بالسوق المحلي 59 جنيه للكيلو يبدأ من 159 ألف جنيه للطن الواحد 
ووصل سعر خردة  الألومنيوم الردياتير بالسوق المحلي 37 جنيها للكيلو يبدأ من 37 ألف جنيه للطن 
وسجل سعر الألومنيوم خردة  حلة السوق المحلي وغطا 58 جنيها للكيلو يبدأ من 58 ألف جنيه للطن 
كما بلغ سعر الألومنيوم  خردة ناشف بالسوق المحلي  35 جنيها للكيلو يبدأ من 35 ألف جنيه للطن 
كما جاء سعر الألومنيوم  خردة ناشف بلدي بالسوق المحلي  30 جنيها للكيلو يبدأ من 30 ألف جنيه للطن الواحد 
كما بلغ سعر نحاس أصفر خردة  بالسوق المحلي 105 جنيهات للكيلو يبدأ من 105 آلاف جنيه للطن الواحد 
كما بلغ سعر نحاس أحمر خردة لامع بالسوق المحلي 160 جنيها للكيلو يبدأ من 160 ألف جنيه للطن الواحد


كما سجل سعر نحاس أحمر خردة ناعم  بالسوق المحلي 145 جنيها للكيلو يبدأ من 145 ألف جنيه للطن الواحد


كما بلغ سعر نحاس أحمر خردة خشن بالسوق المحلي  157 جنيه يبدأ من 157 ألف جنيه للطن الواحد 
بينما سجل سعر علب كانز خردة خليط 33 جنيها للكيلو يبدأ من 33 ألف جنيه للطن الواحد


وجاء سعر علب كانز خردة صافي 34 جنيها للكيلو يبدأ من 34 ألف جنيه للطن الواحد


أسعار خردة البلاستيك بالسوق المحلي 

سجل سعر بلاستيك خردة نعل  بالسوق المحلي 8 جنيهات للكيلو يبدأ من 8 آلاف جنيه للطن 
بينما جاء سعر بلاستيك خردة ناشف  بالسوق المحلي 5 جنيهات للكيلو يبدأ من 5 آلاف جنيه للطن 
وبلغ سعر بلاستيك خردة طري بالسوق المحلي  18 جنيها للكيلو يبدأ من 18 ألف جنيه للطن 
وبلغ سعر بلاستيك PET خردة  بالسوق المحلي 13 جنيها للكيلو يبدأ من 13 ألف جنيه للطن الواحد 
وجاء سعر ليبلغ بلاستيك خردة شفاف  بالسوق المحلي 16 جنيها للكيلو يبدأ من 16 ألف جنيه للطن 
ووصل سعر بلاستيك خردة خليط مكسربالسوق المحلي  12 جنيه للكيلو يبدأ من 12 ألف جنيه للطن الواحد 
بينما سجل سعر الرصاص الخردة  بالسوق المحلي 32 جنيها للكيلو يبدأ من 32 ألف جنيه للطن الواحد

أسعار انواع الخردة بمنطقة السبتية المخصصة لبيع الخردة الجديدة بالسوق المحلي بمستهل تعاملات الاحد22 يناير 2023 الخردة مستهل الأحد 22 يناير 2023

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وائل لطفي

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