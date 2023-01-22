اسعار الخردة في السوق المحلي بمستهل تعاملات الاحد 22 يناير 2023

ترتبط اسعار الحديد الزهر في مصر باسعار المواد الخام العالمية التي يتم استيرادها، وهو ما يعني ارتباط هذه الأسعار بقيمة العملات الأجنبية في مقابل الجنيه، وكذلك بمدى التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها دول العالم المختلفة، والتي تعود بالسلب أو الإيجاب على حركة التعدين والبيع والتداول.

أسعار انواع الخردة بمنطقة السبتية المخصصة لبيع الخردة الجديدة بالسوق المحلي بمستهل تعاملات الأحد 22 يناير 2023

أسعار الخردة بالسوق المحلي اليوم

سجل سعر حديد خردة خليط بالسوق المحلي 8 جنيهات للكيلو يبدأ من 8 آلاف جنيه

وبلغ سعر حديد خردة مميز بالسوق المحلي 10 جنيهات للكيلو يبدأ من 10 آلاف جنيه

وجاء خردة الألومنيوم طري بالسوق المحلي 59 جنيه للكيلو يبدأ من 159 ألف جنيه للطن الواحد

ووصل سعر خردة الألومنيوم الردياتير بالسوق المحلي 37 جنيها للكيلو يبدأ من 37 ألف جنيه للطن

وسجل سعر الألومنيوم خردة حلة السوق المحلي وغطا 58 جنيها للكيلو يبدأ من 58 ألف جنيه للطن

كما بلغ سعر الألومنيوم خردة ناشف بالسوق المحلي 35 جنيها للكيلو يبدأ من 35 ألف جنيه للطن

كما جاء سعر الألومنيوم خردة ناشف بلدي بالسوق المحلي 30 جنيها للكيلو يبدأ من 30 ألف جنيه للطن الواحد

كما بلغ سعر نحاس أصفر خردة بالسوق المحلي 105 جنيهات للكيلو يبدأ من 105 آلاف جنيه للطن الواحد

كما بلغ سعر نحاس أحمر خردة لامع بالسوق المحلي 160 جنيها للكيلو يبدأ من 160 ألف جنيه للطن الواحد



كما سجل سعر نحاس أحمر خردة ناعم بالسوق المحلي 145 جنيها للكيلو يبدأ من 145 ألف جنيه للطن الواحد



كما بلغ سعر نحاس أحمر خردة خشن بالسوق المحلي 157 جنيه يبدأ من 157 ألف جنيه للطن الواحد

بينما سجل سعر علب كانز خردة خليط 33 جنيها للكيلو يبدأ من 33 ألف جنيه للطن الواحد



وجاء سعر علب كانز خردة صافي 34 جنيها للكيلو يبدأ من 34 ألف جنيه للطن الواحد



أسعار خردة البلاستيك بالسوق المحلي

سجل سعر بلاستيك خردة نعل بالسوق المحلي 8 جنيهات للكيلو يبدأ من 8 آلاف جنيه للطن

بينما جاء سعر بلاستيك خردة ناشف بالسوق المحلي 5 جنيهات للكيلو يبدأ من 5 آلاف جنيه للطن

وبلغ سعر بلاستيك خردة طري بالسوق المحلي 18 جنيها للكيلو يبدأ من 18 ألف جنيه للطن

وبلغ سعر بلاستيك PET خردة بالسوق المحلي 13 جنيها للكيلو يبدأ من 13 ألف جنيه للطن الواحد

وجاء سعر ليبلغ بلاستيك خردة شفاف بالسوق المحلي 16 جنيها للكيلو يبدأ من 16 ألف جنيه للطن

ووصل سعر بلاستيك خردة خليط مكسربالسوق المحلي 12 جنيه للكيلو يبدأ من 12 ألف جنيه للطن الواحد

بينما سجل سعر الرصاص الخردة بالسوق المحلي 32 جنيها للكيلو يبدأ من 32 ألف جنيه للطن الواحد