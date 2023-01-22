الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة هى الجديد 2023 على نايل سات

قناة هي
قناة هي

تزداد عمليات البحث عن تردد قناة هي 2023 قناة المرأة المصرية والعربية، بعد انتشار محتوى ترويجي لها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تستعد القناة التي تعتبر أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية للانطلاق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يناير 2023، في ظل وجود نخبة من الإعلاميين والفنانين المشهورين الذين سيقومون بتقديم برامج متنوعة في هذه القناة.

 تردد قناة هي الجديد 2023 علي نايل سات 

كانت قناة هي المختصة بالمرأة المصرية والعربية، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، انضمام عدد من الإعلاميين والفنانين من بينهم، الفنانة المصرية منة عرفة، التي ستقدم أحد البرامج فيها، كما تنضم إلى القناة صانعة المحتوى ريهام عيد، وصانعة المحتوى نانسي صلاح، وسيدة الشاشة الصغيرة نجوى إبراهيم. 

ويبحث الكثير من المصريين قبيل انطلاق  قناة المرأة المصرية والعربية، عن تردد قناة هي الجديدة 2023، على عرب سات، ونايل سات، لمتابعة المحتوى التي ستقدمه القناة الجديدة قُبيل انطلاقها.

 تردد قناة هي الجديد 2023 علي النايل سات 

"تردد قناة هي2023"

تردد قناة هي 2023 قناة المرأة المصرية والعربية، على النايل سات، وهو كالتالي:

تردد قناة هي:     10815 

معدل الترميز:    27500

معامل التصحيح:    6/5

 الاستقطاب:    أفقي

وبعد أن أعلنت إدارة القناة انضمام الفنانة الشابة منة عرفة إليها، أعلنت أيضًا ضم مجموعة من صانعي المحتوى إلى مقدمي برنامجها. 

وتعتبر ريهام عياد أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتميز بتقديم محتوى ناجح في برنامجها "القصة وما فيها"، الذي قدمت ٤ مواسم منه حتى الآن، ونالت اهتماًا كبيرًا من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر الفنانة نانسي صلاح أحد الوجوه الشابة والبارزة على شاشات التلفزيون المصري، وتتميز بخفة ظهورها، كما أنها اشتهرت بدورها الكوميدي في برنامج ساترداي نايت بالعربي.

جدير بالذكر أن قناة "هي"، تهتم بشؤون المرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء، كما تستعد للانطلاق خلال الأيام المقبلة، بعد فترة طويلة من التحضيرات والتجهيزات.

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تردد قناة هي 2023 قناة مختصة بالمرأة المصرية عرب سات تردد النايل سات

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