طلاب الإعدادية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء بالقاهرة واللغة الأجنبية الأولى بالجيزة

بدأ امتحان الجبر والإحصاء باللجنة الأولى لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، ويؤدى الطلاب امتحان التربية الفنية باللجنة الثانية.

بينما بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى باللجنة الأولى، والتربية الدينية باللجنة الثانية.

وانطلقت اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الماضي، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، بينما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، السبت، ويستمرون حتى نهاية الأسبوع.

- جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة كالتالي:

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتي العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

- جدول امتحان محافظة القاهرة

بينما جاء جدول محافظة القاهرة كالتالي:

- الخميس 18 يناير اللغة العربية، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- السبت 21 يناير 2022 امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 22 يناير 2022، امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الفنية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2022، امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2022، امتحان الهندسة.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2022، امتحان العلوم.