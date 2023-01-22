انخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجارى

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الأحد سيشهد أجواء باردة في الصباح الباكر، بينما ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما تكون مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الأجواء ستكون باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة البرودة جنوبًا تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن التساؤلات حول ارتفاع درجات الحرارة عما كانت عليها في السنوات السابقة، قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة المؤثر على البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، مضيفًا أن درجات الحرارة تسجل أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بقيم من 3 إلى 4 درجات.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس، وذلك حفاظًا على صحة الجسم من الإصابة بنزلات برد، لأن الفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات.

وأشار إلى أن الارتفاع الحالي في الحرارة مؤقت، مؤكدة أننا سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة لتعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد، من المتوقع أن تكون كالتالي:

محافظات القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

محافظات الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

مدن السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

محافظة جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجات.