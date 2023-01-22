نصائح لزيادة انتباه طفلك وتحسين درجة تركيزه

من المهم فهم العوامل التي تؤثر على مدى الانتباه ووضع استراتيجيات لمساعدة أطفالك على تحسين تركيزهم وتركيزهم.

وفيما يلي بعض النصائح المعتمدة من الخبراء لزيادة مدى انتباه طفلك.

مدى الانتباه هو جانب مهم من جوانب التطور المعرفي عند الأطفال. يشير إلى القدرة على التركيز والحفاظ على التركيز على مهمة أو نشاط لفترة طويلة من الزمن. التركيز مثل العضلات التي تتطلب تمارين منتظمة لتقويتها. يولد بعض الأطفال في هذا المجال "أقوى" من غيرهم.

وتتطلب الأدمغة بعض النضج حتى يتخصص هذا المجال. كآباء ، من المهم فهم العوامل التي تؤثر على مدى الانتباه ووضع استراتيجيات لمساعدة الأطفال على تحسين انتباههم وتركيزهم.

وهناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لمساعدة طفلك على تطوير المهارات التي يحتاجها للنجاح أكاديميًا واجتماعيًا وفي مستقبله المهني.

1. ضع أهدافًا واضحة ومحددة: يمكن أن يساعد وجود فهم واضح لما هو متوقع الأطفال على التركيز بشكل أفضل على المهمة التي يقومون بها. قبل البدء في المهمة ، اشرح الهدف والخطوات اللازمة لتحقيقه. أيضًا بدلاً من إعطاء مهام طويلة ومعقدة ، حاول تقسيم المهام الأكبر إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها. حيث يمكن أن يشعر الأطفال بالارتباك عند مواجهة مهمة كبيرة. يمكن أن يؤدي تقسيمها إلى أجزاء أصغر إلى جعلها أكثر قابلية للإدارة وأقل صعوبة.

2. استخدام التعزيز الإيجابي: التعزيز الإيجابي يمكن أن يكون حافزا قويا للأطفال. يمكن أن يساعد تقديم المكافآت لتحقيق الأهداف في زيادة مدى الانتباه والتركيز. يجب أن تكون المكافآت مناسبة للعمر وذات صلة بالمهمة ، مثل ملصق أو لعبة صغيرة أو وقت فراغ إضافي.

3. النشاط البدني والحركة: يطلق النشاط البدني ناقلًا عصبيًا يعمل على تهدئة عقولنا ويقلل من هرمون الإجهاد الكورتيزول الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ، والذي بدوره يمكن أن يحسن مدى الانتباه. يمكن أن يساعد دمج الحركة في المهام أيضًا على تفكيك رتابة الجلوس لفترات طويلة من الزمن.

4. نظام غذائي صحي: شجع طفلك على الاهتمام باحتياجاته الجسدية ، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول نظام غذائي صحي ، والبقاء رطبًا: يمكن أن يكون لرعاية الاحتياجات البدنية تأثير إيجابي على مدى الانتباه والوظيفة الإدراكية.

وتجنب إعطاء الأطعمة المصنعة والملونات الاصطناعية والمواد الحافظة الصناعية في نظام طفلك الغذائي، لتقليل التعرض للمواد الكيميائية البيئية (مثل المبيدات الحشرية في الطعام) التي يمكن أن تضر الدماغ، استخدم الأطعمة والسلع العضوية قدر الإمكان.

5. الحد من وقت النظر إلى الشاشات: يمكن أن يؤدي الوقت المفرط أمام الشاشة إلى قصر فترة الانتباه وتحفيز الدماغ بشكل مفرط. يمكن أن يساعد الحد من وقت الشاشة في تحسين نطاق التركيز والانتباه. ضع جدولاً زمنيًا لوقت الشاشة والتزم به.

6. تقنيات اليقظة والاسترخاء: وفر فرصًا لطفلك لممارسة تقنيات اليقظة والاسترخاء: يمكن أن تساعد تقنيات اليقظة والاسترخاء الأطفال على تهدئة عقولهم وتحسين التركيز، يمكن أن تكون الأنشطة مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق مفيدة.