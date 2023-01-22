الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «الشيوخ» يحدد موعد بحث طلب مناقشة بشأن زيادة إيرادات السياحة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لتحديد موعد بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبين، عن خطة وزارة السياحة والآثار لارتفاع بالإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر.

وطالبت شاروبين باستيضاح سياسة الحكومة فى المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار ومعرفة الى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا، لافتة إلى أن سياسة الحكومة ترمى إلى زيادة الإيرادات السياحية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 030 وزيادة عدد السياح الزائرين الى  30 مليون سائح سنويا.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات  التى تعيق تحقيق الأهداف المذكورة، لافتة إلى أنه يواجه مشكلة تصدير الصورة السلبية لمصر لمصر بسبب ما يحدثه البعض من مضايقات  واستغلال سيئ للسائحين، وكذلك غياب الوعى السياحى لدى أغلب الشارع المصرى.

وتتساءل النائبة، خلال طلب المناقشة إلى أى مدى  يمكن للحكومة وضع استراتيجية وسياسة طموحة تحقق الاستفادة القصوى من الاكتشافات الأثرية الحديثة واستثمار النجاح  العالمى لموكب المومياوات وطريق الكباش ووضع الاحتفالات الشعبية الخاصة برحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتستوضح النائبة، خلال طلب المناقشة سياسة الحكومة ورؤيتها فى دعم وتنمية قطاع السياحة والآثار في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

كما يحدد المجلس موعد لطلب المناقشة الثاني فمقدم من النائب ريهام عفيفي وعشرين عضواً ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي مصر وخاصة في موسم الشتاء متغيرات دولية يجب استغلالها.

كما يحدد المجلس موعد لطلب المناقشة الثاني فمقدم من النائب ريهام عفيفي وعشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي مصر وخاصة في موسم الشتاء متغيرات دولية يجب استغلالها.

الإيرادات السياحية التراث الثقافي السياحة والآثار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطة وزارة السياحة والآثار دعم قطاع السياحة والآثار رحلة العائلة المقدس

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