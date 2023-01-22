الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين أسعار العملات الرقمية.. و«البتكوين» تتخطى 22 ألف دولار

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، فيما تشهد سوق الكرييتو ارتباكا بسبب قيام شركة العملات المشفرة "جينيسيس جلوبال كابيتال" بالتقدم بطلب حماية من الإفلاس. 

سجلت سعر عملة "البيتكوين" ارتفاع بنسبة 1.19%، ليصل 22.866.6 ألف دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.37% دولار مسجلة 1.627.79 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.18% لتسجل 0.3671 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 03. 1% لتسجل 203. 25 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 0.80%، لتصل إلى مستويات 0.085383 دولار، ووقف تدوال عملة شيبا بنسبة 0.00% إلى مستويات 0.01206 دولار، وتداول العقود الذكية AV AX في حدود 1.16% إلى مستويات قرب 17.02 دولار.

كما ارتفعت عملة تيرا بنسبة 92. 0% إلى مستويات 0.001832 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 09. 6% إلى مستويات.2055 .2 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.05% إلى مستويات 0.40570 دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
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