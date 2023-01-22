البرلمان الأوكرانى يستدعى قيادة وزارة الدفاع بشأن قضية اختلاس أموال الدولة

أعلنت عضو حزب خادم الشعب ماريانا بيزوغلايا، استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية إلى اجتماع لجنة البرلمان رادا للأمن القومي والدفاع والاستخبارات بشأن اختلاس أموال الدولة.

وفي وقت سابق يوم السبت، نشر صحفيون مقالا على الموقع الإلكتروني للصحيفة الأوكرانية "زيركالو نيديلي"، تحدث عن نهب ميزانية وزارة الدفاع لتزويد الوحدات الخلفية بالمؤن، وبحسب التحقيق الصحفي، تم شراء المواد الغذائية للجنود بأسعار تضخمت عدة مرات.

وكتبت بيزوغلايا على شبكات التواصل الاجتماعي: "تم استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات".

ووفقا لها، يجب أن يعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة في المستقبل القريب، وأضافت أن دائرة تدقيق الدولة في أوكرانيا تجري تدقيقا لوزارة الدفاع، ومن المتوقع أن تسفر النتائج عن "استنتاجات مدوية".

وأضافت: "بالنسبة للمشتريات في وزارة الدفاع الأوكرانية، هذه الهوامش ليست فقط للغذاء، ومجموعة الأسئلة لا تقتصر على ما إذا كان بإمكان الوزارة شراء طائرات صينية مسيّرة".