الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الأوكرانى يستدعى قيادة وزارة الدفاع بشأن قضية اختلاس أموال الدولة

البرلمان الأوكرانى
البرلمان الأوكرانى

أعلنت عضو حزب خادم الشعب ماريانا بيزوغلايا، استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية إلى اجتماع لجنة البرلمان رادا للأمن القومي والدفاع والاستخبارات بشأن اختلاس أموال الدولة.

 

وفي وقت سابق يوم السبت، نشر صحفيون مقالا على الموقع الإلكتروني للصحيفة الأوكرانية "زيركالو نيديلي"، تحدث عن نهب ميزانية وزارة الدفاع لتزويد الوحدات الخلفية بالمؤن، وبحسب التحقيق الصحفي، تم شراء المواد الغذائية للجنود بأسعار تضخمت عدة مرات.

 

وكتبت بيزوغلايا على شبكات التواصل الاجتماعي: "تم استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات".

 

ووفقا لها، يجب أن يعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة في المستقبل القريب، وأضافت أن دائرة تدقيق الدولة في أوكرانيا تجري تدقيقا لوزارة الدفاع، ومن المتوقع أن تسفر النتائج عن "استنتاجات مدوية".

 

وأضافت: "بالنسبة للمشتريات في وزارة الدفاع الأوكرانية، هذه الهوامش ليست فقط للغذاء، ومجموعة الأسئلة لا تقتصر على ما إذا كان بإمكان الوزارة شراء طائرات صينية مسيّرة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

واشنطن: مقتل 30 من حركة الشباب بالصومال فى ضربة عسكرية

أحمد عبد القادر: الفوز على الزمالك يدفعنا لتقديم أداء متميز فى كأس العالم للأندية

البرلمان الأوكرانى يستدعى قيادة وزارة الدفاع بشأن قضية اختلاس أموال الدولة

الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم حتى الجمعة المقبلة

إندونيسيا تجرى تدريبات بحرية لتأمين المياه الشرقية والوسطى

حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم