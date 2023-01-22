الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: مقتل 30 من حركة الشباب بالصومال فى ضربة عسكرية

الصومال
الصومال

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، في بيان، إن ضربة عسكرية أمريكية أدت إلى مقتل نحو 30 من مسلحي حركة الشباب المتشددة بالقرب من بلدة جلعد الواقعة في وسط الصومال، والتي شهدت قتالًا عنيفًا بين الجيش الصومالي ومسلحين.

وأضاف البيان أن العملية التي وصفها الجيش الأمريكي بأنها "ضربة منظمة للدفاع عن النفس" نُفذت على بعد نحو 260 كيلومترًا شمالي العاصمة مقديشو، حيث تعرضت القوات الوطنية الصومالية لهجوم مما يزيد على 100 من مسلحي حركة الشباب.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، الذراع العسكري لوجود الحكومة الأمريكية في القارة، إنه لم يصب أو يُقتل مدنيون في الضربة، مشيرة إلى أن ثلاث سيارات دمرت.

واقتحم مسلحو الشباب قاعدة عسكرية صومالية في جلعد الجمعة وقتلوا سبعة جنود على الأقل، وفقًا لما ذكرته الحكومة الصومالية والجماعة المتشددة، وفجَّر المسلحون سيارات ملغومة، وأطلقوا نيران أسلحتهم لكن تم صدهم في نهاية المطاف.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، إن القوات الصومالية قتلت 100 من مقاتلي حركة الشباب ودمرت خمس شاحنات صغيرة مثبت عليها مدافع.

وتقاتل حركة الشباب منذ عام 2006 للإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد وتطبيق حكمها الخاص على أساس التفسير المتشدد للإسلام.

وسلط هجوم الجمعة الضوء على التهديد الهائل الذي تشكله حركة الشباب للجيش الصومالي، رغم النجاحات التي حققتها الحكومة في مواجهة المتشددين المتحالفين مع تنظيم القاعدة العام الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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