الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التعليم» تكشف حقيقة تسريب الامتحانات أمس (فيديو)

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمرحلة الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية على القناة “الأولى” المصرية: "انتشار الشائعات على السوشيال ميديا يتسبب في حالة من الارتباك بين أولياء الأمور، مضيفا: "ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، هي امتحانات مفبركة أو تخص أعوام سابقة".

وتابع زلطة: "تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها بشكل فوري، حيث يتم  تحرير محضر للطالب القائم بمحاولة الغش الإلكتروني".

وأكمل شادي: "وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في مختلف المحافظات، ويتم رصد أي شكوى من أي امتحان ويتم تصحيح عينة عشوائية من أي امتحان نرصد شكوى منه"، مضيفا: "الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة الخميس المقبل، والامتحانات مستمرة في هذا اليوم لأنه آخر يوم امتحانات".

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