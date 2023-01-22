تفاصيل أول اختبار من نوعه بشأن هندسة كبد خنزير ليكون أقرب لكبد بشرى

أوضح الدكتور حسام سليمان، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، تفاصيل أول اختبار من نوعه حول هندسة كبد خنزير ليكون الأقرب لكبد بشري.

وقال حسام سليمان، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل: "إنه من الناحية العلمية فكل الأحلام ممكنة، حيث كان يوجد الكثير من الأمور العلمية التي كنا نعتبرها نوعا من الخيال، لتصبح الآن وسائل علاج متاحة يتم استخدامها لعلاج كل المرضى".

وأضاف أنه من الممكن في خلال سنوات قريبة جدا، يمكن استخدام أعضاء من حيوانات بصورة معينة، وباشتراطات خاصة لوسائل علاجية.

وأوضح أن تجربة القلب، مر عليها عامين بالضبط، حيث كانت عام 2001، والمريض توفي بسبب ليس له علاقة بوظيفة القلب، لكن ما حدث عدوى معينة تسببت في وفاته، لكنها لم تكن سبب وظيفي يخص عضلة القلب، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتجربة نقل الكبد، هي تجربة بها الكثير من الأمل، حيث إن الكبد الذي سيعدل وراثيا وينقى وينقح سيتم استعماله في البداية لأداء وظيفة خارج الجسم، ثم بعد فترة من الممكن أن تتطور إذا وافقت هيئة الدواء الأمريكية وافقت على الخطوات التجريبية، وبالتالي سيكون هناك بعض الاشتراطات لدواعي الطوارئ في بعض الحالات الخاصة كتجربة.