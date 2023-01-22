الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل أول اختبار من نوعه بشأن هندسة كبد خنزير ليكون أقرب لكبد بشرى

هندسة كبد خنزير ليكون
هندسة كبد خنزير ليكون أقرب لكبد بشرى

أوضح الدكتور حسام سليمان، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، تفاصيل أول اختبار من نوعه حول هندسة كبد خنزير ليكون الأقرب لكبد بشري. 

وقال حسام سليمان، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل: "إنه من الناحية العلمية فكل الأحلام ممكنة، حيث كان يوجد الكثير من الأمور العلمية التي كنا نعتبرها نوعا من الخيال، لتصبح الآن وسائل علاج متاحة يتم استخدامها لعلاج كل المرضى".

وأضاف أنه من الممكن في خلال سنوات قريبة جدا، يمكن استخدام أعضاء من حيوانات بصورة معينة، وباشتراطات خاصة لوسائل علاجية.

وأوضح أن تجربة القلب، مر عليها عامين بالضبط، حيث كانت عام 2001، والمريض توفي بسبب ليس له علاقة بوظيفة القلب، لكن ما حدث عدوى معينة تسببت في وفاته، لكنها لم تكن سبب وظيفي يخص عضلة القلب، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بتجربة نقل الكبد، هي تجربة بها الكثير من الأمل، حيث إن الكبد الذي سيعدل وراثيا وينقى وينقح سيتم استعماله  في البداية لأداء وظيفة خارج الجسم، ثم بعد فترة  من الممكن أن تتطور إذا وافقت هيئة الدواء الأمريكية وافقت على الخطوات التجريبية، وبالتالي سيكون هناك بعض الاشتراطات لدواعي الطوارئ في بعض الحالات الخاصة كتجربة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«القاهرة الإخبارية» تكشف آخر تطورات المظاهرات الفرنسية

معلول: الفوز على الزمالك استعداد جيد لمونديال الأندية.. وأشكر جماهير الأهلى

رئيس البرازيل يقيل قائد الجيش

الشناوى وعثمان يؤكدان أحقية الزمالك فى ركلة جزاء أمام الأهلى

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 22 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم