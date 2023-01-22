الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إبراهيم جودة: لدينا سابع مصنع فى العالم لصناعة المطاط لخدمة صناعة الإطارات ببورسعيد

إبراهيم جودة رئيس
إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز

وجه إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات في بورسعيد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه التام للصناعة المصرية. 

 

وأضاف إبراهيم جودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر  القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصنع بيراميدز عبارة عن تجمع مصانع، وليس مصنع إطارات، لافتا إلى أنهم ابتدأوا كمصنع إطارات، لكننا في النهاية مصنع إطارات يصنع خمس سلع، حيث كانت الدولة المصرية تستورد الخمس سلع بالكامل، أهمهم الإطارات.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات في بورسعيد، أنه يتم عمل إطارات خارجية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 10 آلاف إطار يوميًا خاصة بالجرارات الزراعية والموتوسيكلات، ومقاس واحد للملاكي، خاص بالسوزوكي الفان ويتم توريده لمصنع سوزوكي. 

 

وأشار إلى أنه يتم عمل إطار داخلي والبالون الداخلي بطاقة إنتاجية تبلغ 18 ألف إطار يوميًا، كما يتم تصنيع مادة لحام الإطارات، بطاقة إنتاجية مليون ونصف قطعة يوميًا، كما يتم عمل قطع غيار المطاط في الموتوسيكلات والنقل والملاكي والربع نقل والنصف نقل، كما نصنع المطاط الصناعي الخاص بنا، معقبًا: "لدينا سابع مصنع في العالم لصناعة المطاط لخدمة صناعة الإطارات ببورسعيد".

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