متحدث التربية والتعليم يكشف حقيقة وقائع تسريب امتحان اللغة العربية

أوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة وقائع تسريب امتحان اللغة العربية، قائلا:"إن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا خلال موسم الامتحانات، منذ بدايتها غير حقيقي".

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أي كلام بشأن تسريب أي امتحان هو غير مطابق للواقع تماما".

وأوضح أن كلمة تسريب بمعناها هو أن الامتحان خرج قبل أن يدخل الطلاب إلى اللجنة، معقبا:"هذا لم يحدث، وما يتم تداوله على السوشيال ميديا اما امتحانات مفبركة، أو امتحان خاص بالعام الماضي، أو أنه يتم تداول الامتحان بعد دخول اللجنة بفترة، حيث يوجد طلاب يخرجون من الامتحان بعد مرور نصف الوقت ومن ثم يقومون بتداول ورقة الامتحان على السوشيال ميديا والجروبات".

وتابع:"نرجو أن الناس لا تنساق وراء الشائعات التي توجد على السوشيال ميديا بشكل مستمر".

وأكد أن الانسياق وراء مثل هذه الشائعات هو أمر يضر بالطلاب ويسبب ارتباك لأولياء الأمور، لافتا إلى أنه يوجد اجراءات واضحة وصريحة قادمة من الوزارة بالنسبة للجان الامتحانات.