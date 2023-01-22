الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث التربية والتعليم يكشف حقيقة وقائع تسريب امتحان اللغة العربية

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

أوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة وقائع تسريب امتحان اللغة العربية، قائلا:"إن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا خلال موسم الامتحانات، منذ بدايتها غير حقيقي".

 

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أي كلام بشأن تسريب أي امتحان هو غير مطابق للواقع تماما".

 

وأوضح أن كلمة تسريب بمعناها هو أن الامتحان خرج قبل أن يدخل الطلاب إلى اللجنة، معقبا:"هذا لم يحدث، وما يتم تداوله على السوشيال ميديا اما امتحانات مفبركة، أو امتحان خاص بالعام الماضي، أو أنه يتم تداول الامتحان بعد دخول اللجنة بفترة، حيث يوجد طلاب يخرجون من الامتحان بعد مرور نصف الوقت ومن ثم يقومون بتداول ورقة الامتحان على السوشيال ميديا والجروبات".

 

وتابع:"نرجو أن الناس لا تنساق وراء الشائعات التي توجد على السوشيال ميديا بشكل مستمر". 

 

وأكد أن الانسياق وراء مثل هذه الشائعات هو أمر يضر بالطلاب ويسبب ارتباك لأولياء الأمور، لافتا إلى أنه يوجد اجراءات واضحة وصريحة قادمة من الوزارة بالنسبة للجان الامتحانات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

واشنطن: مقتل 30 من حركة الشباب بالصومال فى ضربة عسكرية

أحمد عبد القادر: الفوز على الزمالك يدفعنا لتقديم أداء متميز فى كأس العالم للأندية

البرلمان الأوكرانى يستدعى قيادة وزارة الدفاع بشأن قضية اختلاس أموال الدولة

الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم حتى الجمعة المقبلة

إندونيسيا تجرى تدريبات بحرية لتأمين المياه الشرقية والوسطى

حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم