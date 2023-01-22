أكثر من 100 ألف إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بمُشاركة أكثر من 100 ألف شخص فى "تل أبيب" وبضعة آلاف في "حيفا" و"بئر السبع" و"القدس المحتلة".

وخرج المتظاهرون ضد خطة نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، لإضعاف نظام القضاء في ساحة "هابيما" وشارع "كابلان".



وأشارت تقديرات الشرطة الإسرائيلية، إلى مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب غالبيتهم في شارع "كابلان"، حيث من المقرر أن يجوبوا عدة شوارع حتى الوصول إلى مبان حكومية، بالإضافة إلى بضعة آلاف في ساحة "هابيما".



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مظاهرات اليوم أيضا جاءت ضد محاولات حكومة "نتنياهو" للالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قضت يوم الأربعاء الماضي بإبطال تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا للصحة والداخلية.



وشارك زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وهو رئيس الحكومة السابقة، في المظاهرة في "تل أبيب"، وقال إن "هذه المظاهرات جاءت دفاعا عن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة".



وفي القدس المحتلة، تظاهر ألفا شخص تقريبا مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.



وفي مدينة "حيفا"، تظاهر سبعة آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو على مفرق "حوريف"، حيث رفعوا لافتات منددة بالحكومة وسياساتها.

وفي بئر السبع، تظاهر نحو ألف شخص مقابل مبنى البلدية، كما تظاهر ألفا شخص تقريبا في منطقة "هرتسليا" القريبة من تل أبيب، إذ تعذر عليهم الوصول إلى "تل أبيب".