رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: نحن المنتخب الوحيد الذى ضمن التأهل لـ دور الـ 8

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "إننا سعداء بما وصلنا إليه، لكن القادم أصعب".

وأضاف الأمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أننا الفريق الوحيد في المجموعة الذي ضمن الدخول إلى دور الثمانية، لافتاً إلى أن كل الناس لديهم الأمل والطموح بفوزنا.

ووجه رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، رسالة إلى الشعب المصري، قائلاً: “عايز أقول للشعب المصري لا تقلق على منتخبنا، لأن كل مباراة لها متطلبات خاصة، ولها ظروفها”.

وتابع: "نحن نلاعب الأشقاء العرب، ونلاعب بلجيكا، ونلاعب دول أخرى، ونحن على علم بأننا قد نكون في المستوى الأعلى".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يكون في ذهنه التسيد، وقلب المباراة لصالحنا، ونحن في النهاية بحسب النقاط، وبعيدون عن الدنمارك وكرواتيا، معقبا:"لايوجد لدينا خسارة منذ بداية البطولة وحتى اليوم، ولا تعادل ولا خسارة، نحن نسير بشكل جيد جدا، لكننا نضع في ذهننا أن القادم أصعب، وأن المنتخب الدنماركي هو بطل العالم في 2021م، وفي 2019".