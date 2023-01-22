الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: نحن المنتخب الوحيد الذى ضمن التأهل لـ دور الـ 8

المنتخب المصري لكرة
المنتخب المصري لكرة اليد

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد:  "إننا سعداء بما وصلنا إليه، لكن القادم أصعب".

 

وأضاف الأمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أننا الفريق الوحيد  في المجموعة الذي ضمن الدخول إلى دور الثمانية، لافتاً إلى أن كل الناس لديهم الأمل والطموح بفوزنا.

 

ووجه رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، رسالة إلى الشعب المصري، قائلاً: “عايز أقول للشعب المصري لا تقلق على منتخبنا، لأن كل مباراة لها متطلبات خاصة، ولها ظروفها”.

 

وتابع: "نحن نلاعب الأشقاء العرب، ونلاعب بلجيكا، ونلاعب دول أخرى، ونحن على علم بأننا قد نكون في المستوى الأعلى".

 

وأشار إلى أن الجهاز الفني يكون في ذهنه التسيد، وقلب المباراة لصالحنا، ونحن في النهاية بحسب النقاط، وبعيدون عن الدنمارك وكرواتيا، معقبا:"لايوجد لدينا خسارة منذ بداية البطولة وحتى اليوم، ولا تعادل ولا خسارة، نحن نسير بشكل جيد جدا، لكننا نضع في ذهننا أن القادم أصعب، وأن المنتخب الدنماركي هو بطل العالم في 2021م، وفي 2019".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: نحن المنتخب الوحيد الذى ضمن التأهل لـ دور الـ 8

هولندا توقف التنقيب عن حقول الغاز والنفط الجديدة على اليابسة

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 22 يناير 2023

يوسف الحسينى: لا مجال للتعصب والتشدد فى المنافسات الرياضية

مونديال اليد.. تأهل النرويج وألمانيا والدنمارك تفوز على أمريكا

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون علي الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم