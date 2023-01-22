الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الإسرائيلية تستدعى أسيرًا مُحررًا قضى فى سجونها 40 عامًا بعد يوم من الإفراج عنه

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

كشفت عائلة الأسير الفلسطيني المُحرر ماهر يونس من قرية عرعرة بالمثلث الشمالي، مساء اليوم السبت، عن أن الشرطة الإسرائيلية استدعته للتحقيق الليلة الماضية، واحتجزته عدة ساعات، قبل أن تُفرج عنه بشروط مقيدة.

وأشارت العائلة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية استدعت ماهر وشقيقه للتحقيق بزعم التحريض على الإرهاب وخرق قانون الإرهاب، وتوجها إلى أحد مراكز الشرطة، حيث جرى احتجازهما وإخضاعهما للتحقيق عدة ساعات قبل الإفراج عنهما بشروط مقيدة".


وعانق عميد الأسرى الفلسطينيين، المناضل ماهر يونس، الحرية، يوم الخميس الماضي، بعد أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


ومنعت الشرطة الإسرائيلية عائلة الأسير يونس من تنظيم احتفالات بالإفراج عنه، وحذرتها من رفع العلم الفلسطيني، ونصب خيمة لاستقباله.


وعلى الرغم من تهديدات الشرطة الإسرائيلية، إلا أن جماهير غفيرة ما تزال تتوافد لمنزله لتهنئته.


وخضع يونس لساعات للتحقيق قبل يومين من الإفراج عنه، في محاولة لترهيبه، كما خضع أشقائه وعدد من أقاربه خارج السجن لتحقيقات مماثلة.

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وائل لطفي

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