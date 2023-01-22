الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية اللبنانى: الوضع الأمنى تحت السيطرة ..والمواطنون هم أساس الاستقرار

بسام مولوى
بسام مولوى

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوى، إن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، داعيا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مُخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس وما وصفه بـ"التناتش الطائفي".

 

وأضاف مولوي ـــ في تصريحات صحفية ـــ أن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب، مشددا على أن القوى الأمنية تقوم بواجباتها ..نافيا ما وصفه بــ "الشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام".


وأوضح مولوي أن جميع اللبنانيين يعيشون اليوم ضائقة اقتصادية، لكن الهم الأمني يبقى أولوية لديهم، مؤكدا أن اللبنانيين واعون أن أي خلل أمني لا يغير الوضع الاقتصادي بل يدمر ما تبقى من بنية الدولة، مشيرا إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية هم أيضا من المواطنين الذين يواجهون نفس الظروف الصعبة.


ودعا، النواب الى الإسراع بانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين، مؤكدا أن ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال هو موضوع اجتماعي لا أحد ينظر إليه من منظار طائفي، داعيا جميع المواطنين ألا يقنعهم أحد ويضع في رأسهم أن أي موضوع يتعلق بالناس تريد القيام به طائفة على حساب طائفة أخرى.


وشدد على أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المقرر في شهر مايو المقبل، مؤكدا الإصرار على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، مشددا على أنه لن يطلب تأجيل الانتخابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: نحن المنتخب الوحيد الذى ضمن التأهل لـ دور الـ 8

هولندا توقف التنقيب عن حقول الغاز والنفط الجديدة على اليابسة

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 22 يناير 2023

يوسف الحسينى: لا مجال للتعصب والتشدد فى المنافسات الرياضية

مونديال اليد.. تأهل النرويج وألمانيا والدنمارك تفوز على أمريكا

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون علي الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم