معلول: الفوز على الزمالك استعداد جيد لمونديال الأندية.. وأشكر جماهير الأهلى

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزًا مستحقًّا على الزمالك في لقاء القمة، وأن هذا الفوز بمثابة تحضير جيد للغاية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح معلول أن أداء الفريقين لم يكن جيدًا خلال الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل أكثر شراسة من الناحية الهجومية، وخاصة بعد هدف كهربا الذي فتح المباراة أمام هجوم الأهلي.

وأوضح معلول: "بعد هدف كهربا طالبت اللاعبين بالتركيز الشديد حتى لا نستقبل هدف التعادل، وبالفعل نجحنا في تسجيل هدفين آخرين، ولم تتلق شباكنا أي هدف".

وتعليقًا على مشاركة اللاعبين الجدد في المباراة وظهورهم بشكل جيد، قال معلول: "كانوا على قدر المسئولية، ودورنا كلاعبين قدامى وأصحاب خبرات أن نقدم لهم الدعم اللازم، وأن نقوم بتحفيزهم لكي يقدموا إضافة قوية للفريق".

وأكمل معلول حديثه مؤكدًا أن الفريق لا يفكر حاليًّا سوى في مباراة البنك الأهلي المقبلة في الدوري، ومن ثم سيبدأ التفكير في كأس العالم للأندية.

وتوجه معلول بالشكر لجماهير الأهلي التي تقدم الدعم دائمًا للفريق وتساند اللاعبين، متمنيًا أن يكونوا خلف الفريق باستمرار وأن يكون اللاعبون عند حسن ظنهم.