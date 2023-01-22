الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بعد ثلاثية الزمالك

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز في مباراة القمة مساء اليوم بثلاثة أهداف نظيفة، وتعزيز الصدارة لبطولة الدوري.

وأشاد بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز، وشعورهم بالمسئولية تجاه ناديهم وجماهيرهم، وتقديرهم لقيمة تيشرت الأهلي الذي يرتدونه.

وأكد رئيس النادي على أن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات كل عناصر المنظومة الكروية، وللجميع الحق في التعبير عن فرحته اليوم، لكن ابتداء من صباح الغد عليهم أن يفكروا فيما هو قادم من مباريات وبطولات، وهذا قدر من يلعب للأهلي، عليه دائمًا أن يبحث عن المزيد من الانتصارات أيًّا كانت التحديات المحلية والقارية.

كما وجه الكابتن محمود الخطيب شكرًا وتحية خاصة إلى جماهير الأهلي الوفية، سواء التي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم، هذه الجماهير التي تقف دائمًا خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية، وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات.