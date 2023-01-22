الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بعد ثلاثية الزمالك

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز في مباراة القمة مساء اليوم بثلاثة أهداف نظيفة، وتعزيز الصدارة لبطولة الدوري.

وأشاد بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز، وشعورهم بالمسئولية تجاه ناديهم وجماهيرهم، وتقديرهم لقيمة تيشرت الأهلي الذي يرتدونه.

وأكد رئيس النادي على أن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات كل عناصر المنظومة الكروية، وللجميع الحق في التعبير عن فرحته اليوم، لكن ابتداء من صباح الغد عليهم أن يفكروا فيما هو قادم من مباريات وبطولات، وهذا قدر من يلعب للأهلي، عليه دائمًا أن يبحث عن المزيد من الانتصارات أيًّا كانت التحديات المحلية والقارية.

كما وجه الكابتن محمود الخطيب شكرًا وتحية خاصة إلى جماهير الأهلي الوفية، سواء التي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم، هذه الجماهير التي تقف دائمًا خلف ناديها هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية، وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة. 

وأشار رئيس الأهلي إلى أن هذه الجماهير سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات.

محمود الخطيب الاهلى الزمالك الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

أكثر من 100 ألف إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو

الرئيس السيسى يمنح الفنان ياسر جلال شهادة تقدير لدعمه صندوق «تحيا مصر»

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بعد ثلاثية الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته ويبلغ لاعبى الزمالك بالرحيل

تردد قناه أون تايم سبورت on time sport الناقلة مباراة القمة 125

رغم تحذيرات مرتضى.. خناقة فى الزمالك بعد احتفال الأعضاء بفوز الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم