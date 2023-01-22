يوسف الحسينى: لا مجال للتعصب والتشدد فى المنافسات الرياضية

شدد الإعلامي يوسف الحسيني، على ضرورة تشجيع اللعبة الحلوة، قائلاً:"إنه لا مجال للتعصب والتشدد في المنافسات الرياضية".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: “ما المدخل للتعصب؟، وما الذي يجعلك إلى هذه الدرجة متعصب ومتشدد، ودمك محروق، في النهاية نحن نشاهد رياضة”.

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني، أن القصة تتمثل في ناديين مصريين، أحدهما كسب والآخر لم يكسب، معقبا: "بقولك الكلام ده وأنا راجل زملكاوي وفيه 2- صفر، وفعلاً دمي مش محروق ولا حاجة، كان نفسي الزمالك يكسب ، لكن أزعل وأخبط وأدبدب في الأرض، وأخلق حالة عدائية ليه؟".

وتابع:"دي كلها كرة وألعاب رياضية، ومنافسات رياضية، لا مجال للتعصب ولا للتشدد، ولا مجال للكراهية، الرياضة صنعت من أجل إذابة الكراهية، بين الفئات والشعوب، وبين الأمم، الرياضة صنعت من أجل التعامل مع بعض، في منافسات لطيفة، نخرج منها ونحن نشد على أيدي بعضنا".

واردف: "لو بنلعب مع أي دولة أخرى واتغلبنا، فهي أيضاً رياضة، وكل ما علينا أن نبحث كيف يمكن ألا نهزم مرة أخرى".