الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال اليد.. تأهل النرويج وألمانيا والدنمارك تفوز على أمريكا

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد

انتهت جميع مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد، وحققت النرويج فوزًا كبيرًا على حساب قطر بنتيجة 30/17 في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

ووصل رصيد النرويج لـ8 نقاط لتستمر في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ألمانيا قبل صدامهما على الصدارة في مباراة الجولة الأخيرة.

وظلت قطر في المركز الخامس برصيد صفري من النقاط، وفازت الماكينات على هولاندا بنتيجة 33/26 لتقضي على آمال الطواحين في التأهل للدور المقبل بعد أن توقف رصيدهم عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

وفي مجموعة مصر حققت كرواتيا فوزًا كبيرًا على حساب بلجيكا بنتيجة 34/26، ووصل رصيد كرواتيا لـ5 نقاط لتنفرد بالمركز الثالث في المجموعة قبل مواجهة البحرين في الجولة الأخيرة، بينما ظلت بلجيكا في المركز الخامس بلا نقاط.

وواصلت الدنمارك ملاحقة مصر بفوز كبير على أمريكا 33/24، ورفعت الدنمارك رصيدها لـ7 نقاط لتستمر في وصافة المجموعة، فيما ظلت أمريكا في المركز الأخير بدون نقاط.

وينتظر جميع متابعي البطولة مواجهة قوية للغاية بين مصر والدنمارك في الجولة الأخيرة مساء الإثنين المقبل من أجل حسم صدارة المجموعة.

ويكفي مصر التعادل من أجل خطف الصدارة، فيما يحتاج بطل العالم للفوز من أجل خطف الصدارة وتفادي مواجهة السويد صاحبة الأرض.

ومن ناحية أخرى، حقق منتخب تونس فوزه الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الرئيس بنتيجة 33/28، ورفع نسور قرطاج رصيدهم لـ4 نقاط لينفردون بصدارة المجموعة، فيما توقف رصيد مقدونيا عند نقطتين في المركز الثاني.

مونديال اليد 2023 كأس العالم لكرة اليد 2023 منتخب النرويج منتخب المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: نحن المنتخب الوحيد الذى ضمن التأهل لـ دور الـ 8

هولندا توقف التنقيب عن حقول الغاز والنفط الجديدة على اليابسة

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية الأحد 22 يناير 2023

يوسف الحسينى: لا مجال للتعصب والتشدد فى المنافسات الرياضية

مونديال اليد.. تأهل النرويج وألمانيا والدنمارك تفوز على أمريكا

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون علي الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم