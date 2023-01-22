مونديال اليد.. تأهل النرويج وألمانيا والدنمارك تفوز على أمريكا

انتهت جميع مواجهات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد، وحققت النرويج فوزًا كبيرًا على حساب قطر بنتيجة 30/17 في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

ووصل رصيد النرويج لـ8 نقاط لتستمر في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ألمانيا قبل صدامهما على الصدارة في مباراة الجولة الأخيرة.

وظلت قطر في المركز الخامس برصيد صفري من النقاط، وفازت الماكينات على هولاندا بنتيجة 33/26 لتقضي على آمال الطواحين في التأهل للدور المقبل بعد أن توقف رصيدهم عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

وفي مجموعة مصر حققت كرواتيا فوزًا كبيرًا على حساب بلجيكا بنتيجة 34/26، ووصل رصيد كرواتيا لـ5 نقاط لتنفرد بالمركز الثالث في المجموعة قبل مواجهة البحرين في الجولة الأخيرة، بينما ظلت بلجيكا في المركز الخامس بلا نقاط.

وواصلت الدنمارك ملاحقة مصر بفوز كبير على أمريكا 33/24، ورفعت الدنمارك رصيدها لـ7 نقاط لتستمر في وصافة المجموعة، فيما ظلت أمريكا في المركز الأخير بدون نقاط.

وينتظر جميع متابعي البطولة مواجهة قوية للغاية بين مصر والدنمارك في الجولة الأخيرة مساء الإثنين المقبل من أجل حسم صدارة المجموعة.

ويكفي مصر التعادل من أجل خطف الصدارة، فيما يحتاج بطل العالم للفوز من أجل خطف الصدارة وتفادي مواجهة السويد صاحبة الأرض.

ومن ناحية أخرى، حقق منتخب تونس فوزه الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الرئيس بنتيجة 33/28، ورفع نسور قرطاج رصيدهم لـ4 نقاط لينفردون بصدارة المجموعة، فيما توقف رصيد مقدونيا عند نقطتين في المركز الثاني.