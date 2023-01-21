صناع محل "بواتا" للحلويات لـ"Shark Tank": حققنا مبيعات مليون جنيه خلال عام

قدم أمين لمغارى وهاجر الحكيم مشروعهم وشركاء فى محل "بواتا" للحلويات، وقالت هاجر: إن المشروع عمره عام ويقدم شيئا مختلفا، ونقدم من خلاله صندوق به العديد من الحلويات التى تساعد الزبائن فى تذوق أكثر من شيء والذى أصبح مرتبطا مع الناس بإحساس السعادة واللمة.



وأضاف أمين لمغارى خلال برنامج "شارك تانك " Shark Tank، حققنا خلال العام أشياء كثيرة، حيث بدأنا بـ 4 اشخاص وأصبحنا 12 وبدأنا بمكان واحد وأصبح ليدنا 3 أماكن، كما بدأنا بـ 12 منتج أصبح لدينا 40 وحققنا مبيعات خلال العام فوق المليون، لافتا إلى أنهم يعرضون على شارك تانك 15% من "بواتا" مقابل تمويل 6 ملايين.



ولفت إلى أن "بواتا" لها خلفية متعددة الثقافات بسبب اختلاف الجنسية منوها انه مغربى وهاجر مصرية، مشيرا إلى أن هدفنا الإنتشار فى كل العالم، موضحا أن "بواتا" تعنى علبة، وحققنا مبيعات مليون جنيه، ولكن تم رفض دعم المشروع.



وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك " Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

