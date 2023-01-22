الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون علي الأهالي

مستوطنون
مستوطنون

قامت مجموعة من المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بإقتحام بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا حي ال سمرين في بلدة سلوان، بحماية شرطة الاحتلال، واعتدوا على أهالي الحي وهددوهم.

 

قوات الاحتلال تعتقل شابين بزعم اطلاقهما النار علي موقع للجيش

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار على موقع للجيش، قرب مدينة الخليل.

 

وأفادت وسائل اعلام عبرية بأن عملية إطلاق نار استهدفت موقعا لجيش الاحتلال قرب التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

 

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "طاردت قوة من قوات الاحتلال الإسرائيلى مركبة بعد إطلاق النار، وتم اعتقال فلسطينيين منها، وعثر معهما على بندقية من طراز M16، ومسدس، وذخيرة، وتم نقل المعتقلين للاستجواب، ومصادرة المركبة، وفقا لما نقله وكالة "سما" الفلسطينية".

 

وفى وقت سابق، كشف سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، عن مباحثات فلسطينية أوروبية رفيعة المستوى ستعقد في بروكسل الأسبوع الجاري تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة بين الجانبين.

 

وأشار الفرا إلى أن اشتية سيطلع وزراء الخارجية الأوروبيين على آخر تطورات القضية الفلسطينية وممارسات إسرائيل وانتهاكاتها لقواعد الشرعية الدولية وتقويض حل الدولتين.

 

وأضاف الفرا أنه سيتم على هامش زيارة الوفد الفلسطيني توقيع اتفاق على البدء بحوار سياسي فلسطيني أوروبي على مستوى وزاري، ودفع مفاوضات التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلته الإذاعة الفلسطينية.

 

وأوضح أنه سيتم خلال المباحثات استكمال مفاوضات اتفاقية الدعم المالي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين على أن يتم توقيعها نهاية الشهر الجاري في رام الله في الضفة الغربية.

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مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال يقتحمون بلدة سلوان ويعتدون علي الأهالي

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