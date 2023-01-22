الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الغد: جلسات مكثفة للاستعداد للمشاركة فى الحوار الوطنى برؤية موحدة للحزب

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

يكثف حزب الغد، تحركاته خلال الفترة الحالية لصياغة الرؤية النهائية للحزب التي سيشارك بها في جلسات الحوار الوطني، من خلال تكثيف اللقاءات والجلسات النقاشية التي تترجم رأي كبير من قيادات الحزب، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات حول الموضوعات التي تم اختيارها لتكون موضع مناقشة على مائدة الحوار الوطني في المحاور الثلاثة.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحوار الوطني ينطلق من أجل تصحيح مسار العديد من السياسات المتبعة من أجل الخروج من خندق الأزمة الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن الحوار سيفتح الباب أمام العديد من الأفكار والرؤى والمقترحات التي سيتم طرحها من قبل خبراء ومتخصيين وسياسيين واقتصاديين، مما سيكون لها دور كبير في تقديم كم كبير من الحلول والإجراءات التي يمكن للحكومة ومتخذي القرار استخدامها من أجل العبور من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ولفت إلى أن انطلاق الحوار الوطني جزء لا يتجزأ من الجمهورية الجديدة التي تقوم على المناقشة والتواصل بين مختلف فئات وأطياف المجتمع، وجود حالة تفاعل مستمرة بين القيادة السياسية والأحزاب والحكومة والقوى المجتمعية والاقتصادية.

الأزمة الاقتصادية الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى القيادة السياسية المهندس موسي مصطفي موسي انطلاق الحوار الوطني

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