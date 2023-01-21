الأحد 22 يناير 2023
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أيمن الكاشف: القمة أكدت المقولة التاريخية «الأهلى بمن حضر»

جريدة الدستور

كشف المعلق الرياضى أيمن الكاشف، عن كواليس مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في القمة رقم 125 بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن النادي الأهلي فرض أسلوبه علي نادي الزمالك.

وأضاف أن الأهلي أكد المقولة التاريخية "الأهلي بمن حضر"، موضحاً أن هدف محمد شريف الثاني حسم مباراة القمة رقم 125.

وأشار إلى أنه هناك علامات استفهام على أداء نادي الزمالك الفترة الأخيرة، متابعاً: "غياب الجمهور حتى هذه اللحظة مؤثر جداً ومش قادر أصدق أننا مش عارفين نفتح الأبواب للجماهير، 3 آلاف مشجع لكل فريق رقم هزيل، ومصر بتنظم دلوقتي بطولات كبرى في اليد وغيرها".

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