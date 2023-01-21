الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسن المستكاوى: فيريرا يتحمل أسباب تراجع أداء الزمالك خلال المباريات الماضية

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

كشف الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن كواليس مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في القمة رقم 125 بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم السبت، إن فيريرا يتحمل أسباب تراجع أداء الزمالك خلال المباريات الماضية.

وأضاف أن الشوط الأول لا يليق بالأهلي والزمالك والثاني الأهلي كان أفضل من الزمالك، موضحاً أن بطل المباراة الأول حمدي فتحي لاعب الأهلي.

وتابع: "أداء بلا طعم ولا حماس ولا مشاعر وهذا ليس أداء قمة ولا الأداء المعتاد بين قطبي القمة وهو أداء بات محبطاً في الشوط الأول".

وأكمل: "الزمالك ضغط بعض الشيء في الأول لكن في النهاية الشوط الأول أداء الأهلي والزمالك كان دمه تقيل".

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