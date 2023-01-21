«القومي للطفولة»: نهتم بالتواصل مع أطفال الشوارع لتوفير ما يحتاجونه من خدمات

كشف المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن خطة عمل المجلس بعد توليها قيادة المجلس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يبحث حالة الطفل فهد الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً في الإسكندرية.

وأضافت أن المجلس يقدم كافة أوجه الدعم لأسرة الطفل فهد وعودته للمدرسة، موضحة أن الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 لرصد شكاوي الأطفال في مصر.

وأشارت إلى أنه ضمان سرية المعلومات في بحث شكاوي الأطفال عبر خط نجدة الطفل 16000، موضحة أن المجلس يوفر فرص تعليمية لمنع أي حالات لعمالة الأطفال ومتابعة موقفهم باستمرار.

وأكدت علي توفير بدائل للأسر ومنها فرص عمل لمنع أي حالات لعمالة الأطفال، متابعة: "نهتم بالتواصل مع أطفال الشوارع والاستماع لهم وتوفير ما يحتاجونه من خدمات".

وأوضحت أن القانون يسمح ببدء تدريب الأطفال في عمل آمن من 13 عاماً مع الحفاظ على طفولته.

وتابعت: "خط نجدة الطفل يتحرك عبر لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية لرصد الشكاوي وحلها".