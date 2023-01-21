الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبد الحفيظ: سعيد بالفوز على الزمالك.. ونخشى الوقوع في فخ الموسم الماضى

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة: «الحمد لله على الفوز، ولكن بالطبع لا نريد الوقوع في فخ الموسم الماضي، حينما فزنا على الزمالك بخماسية، ولكن خسرنا بطولة الدوري في النهاية».

وأضاف عبد الحفيظ: «حققنا فوزًا كبيرًا على الزمالك، أكبر رد على كل الأحاديث خلال الفترة الماضية هو الملعب، وهو ما شاهدناه اليوم».

وتابع عبد الحفيظ: «غدًا سنغلق صفحة الزمالك من أجل الاستعداد لمباراة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل».

سيد عبد الحفيظ الاهلى الزمالك الدورى المصرى

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