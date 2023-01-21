عبد الحفيظ: سعيد بالفوز على الزمالك.. ونخشى الوقوع في فخ الموسم الماضى

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة: «الحمد لله على الفوز، ولكن بالطبع لا نريد الوقوع في فخ الموسم الماضي، حينما فزنا على الزمالك بخماسية، ولكن خسرنا بطولة الدوري في النهاية».

وأضاف عبد الحفيظ: «حققنا فوزًا كبيرًا على الزمالك، أكبر رد على كل الأحاديث خلال الفترة الماضية هو الملعب، وهو ما شاهدناه اليوم».

وتابع عبد الحفيظ: «غدًا سنغلق صفحة الزمالك من أجل الاستعداد لمباراة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل».