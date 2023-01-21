الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منافس الأهلي.. صن داونز يتغلب على كايزر تشيفز في قمة الدوري الجنوب أفريقي

ماميلودي صن داونز
ماميلودي صن داونز

حقق فريق ماميلودي صن داونز، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه كايزر تشيفز، بهدف دون رد، في مباراة قمة الدوري الجنوب إفريقي الممتاز، والتي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (البنك الوطني) بجوهانسبرج، في إطار الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ورفع صن داونز، رصيده إلى 46 نقطة (من 18 مباراة)، ليحافظ على صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد كايزر تشيفز، عند 24 نقطة (من 17 مباراة)، ليبقى في المركز الخامس.

وسجل نوي مايما، هدف الفوز لصن داونز، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

وحقق صن داونز، حتى الآن، 15 انتصارًا، مقابل تعادلًا وحيدًا، وهزيمتين في الموسم الحال للمسابقة.

ويتواجد صن داونز، في مجموعة واحدة مع الأهلي، في مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب كل من الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وسيستهل ماميلودي صن داونز، مشواره في دور المجموعات، بمواجهة ضيفه الهلال السوداني، أحد يومي 10 و11 فبراير المقبل، على أن يلتقي بعدها مضيفه القطن الكاميروني، في الجولة الثانية، قبل أن يواجه الأهلي، بالقاهرة في الجولة الثالثة.

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وائل لطفي

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