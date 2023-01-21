عادل حمودة: أوكرانيا وقت تحت تحديد الحرب السيبرانية الروسية قبل التدخل العسكري

قال عادل حمودة، إن أغلب شعوب العالم فوجئت بالهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن في الحقيقة كانت هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى هذا الهجوم.

أوكرانيا والحرب السيبرانية

وأكد حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا لسنوات طوال تحت تهديد مستمر من الهجمات الإلكترونية الروسية، في عام 2015 و2016 تعرضت شبكة الكهرباء في أوكرانيا للخطر، ولا تزال عرضة للخطر حتى اليوم، وفي عام 2016 أيضا تعرض النظام المالي الأوكراني إلى هجمات من برامج خطرة تسمي "نوتبيتيا".

الهجمات السيبرانية الروسية

وأضاف في حديثه، أن أوكرانيا لم يكن أمامها بعد اختراق أجهزتها الأمنية سوي طلب المساعدة الإلكترونية لصد الهجمات الروسية وحماية البنية التحتية، بل والتجسس علي الجيش الروسي، وجاء إليها متسللون غير منتسبين إلى أي دولة ويطلق عليهم "قراصنة تحت الأرض".