إزاي تحمي نفسك من النصب علي السوشيال ميديا؟

كشف المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، عن طرق مواجهة النصب الإلكتروني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك مواقع نصب واحتيال إلكتروني، يقع في فخها المتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعرضها بربح الدولارات كل ساعتين.

وأشار إلى أن هذه العصابة الإلكترونية تعطى حدود للمديات لتصل إلى ١٠ الالف دولار، و لكنهم لا يمنحون هذا المبلغ نهائيا ليصبح المتواصل الإجتماعى "أسير للنصب".

ونصح المهندس وليد عبد المقصود، "بالوعى" بعدم نشر لاى رابط أو لينك يتم إرساله من خلال وسائل التواصل الفورية، مثل "التليجرام و الواتس آب " تحديدا التليجرام، وذلك لانه تم رصد القنوات المعنية تختص بهذا الشيئ النصب الإلكترونى، و الربح من خلال هذة القنوات .

وجه تحذير شديد، بعدم الضغط على أى رابط يصل إلينا، خلال رسالة sms أو رسالة تصل عن طريق الإيميل، و ينصح بعدم مشاركتها نهائيا.

وتابع:"عن طريق استخدامنا و تعاملنا الخاطئ بدون وعى، على منصات التواصل الإجتماعى الحديث، لانه بمجرد الدخول و الضغط على أى رابط يصل إلينا، يسهل من خلاله على النصابين الالكترونين إختراق كل البيانات الشخصية لدينا".