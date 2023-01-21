عن عرس قانا الجليل.. الكنيسة: هي الأعجوبة الأولى للمسيح بعد العماد

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بعيد عرس قانا الجليل، وعنه قال سنكسار الكنيسة إنه تحتفل الكنيسة بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل، وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد.

وكان قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العرس وكذلك بعض تلاميذه، ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر، قال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه، وكانت ستة أجران موضوعة هناك.

قال لهم يسوع: “أملوا الأجران ماء، فملئوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ، فقدموا الخمر الذي تحول بأمره الإلهي فصار خمرًا جيدًا، كما شهد رئيس المتكأ"

إذ قال للعريس: “كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتي سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن، هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فأمن به تلاميذه”.