السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا نوفير يرأس طقوس تطييب رفات الشهيدة دميانة بكنيستها بميت كنانة

الانبا نوفير
الانبا نوفير

صلى الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر عشية عيد استشهاد القديسة دميانة بكنيستها بقرية ميت كنانة التابعة للإيبارشية، وفي نهايتها طِيَّبَ نيافته رفات القديسة الموجودة في الكنيسة.

وكان قد رحل الأب  القمص بيشوي عياد كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة بشبرا التابعة لكنائس قطاع شبرا الشمالية، عن عمر قارب 70 سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت 28 عامًا.

وُلد الأب المتنيح في 22 أغسطس 1953، وسيم كاهنًا في 15 يوليو 1994، ونال رتبة القمصية في 25 يوليو 2015..

أقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة الشهيد أبو سيفين والشهيدة دميانة بمشاركة نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس القطاع، وعدد من كهنتها وأسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.

وجاء رحيل الأب المتنيح بشكل مفاجئ حيث صلى  قداس عيد الغطاس بشكل طبيعي، ثم عاد إلى بيته، لتفيض روحه بعد عودته بوقت قليل، وترك رحيله رنة ألم وأسى لدى ابنائه وشعب كنيسته ومحبيه.

قداسة البابا تواضروس الثاني تقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، وللآباء كهنة كنائس القطاع في نياحة الأب المبارك القمص بيشوي عياد ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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