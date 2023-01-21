خبير تكنولوجي: مرتكبو النصب الإلكترونى يدخلون من باب الحالات الإنسانية

واصل برنامج "الحياة اليوم" سلسلة فقراته حول توعية المواطنين بظاهرة النصب الإلكتروني بعد تزايد حالات التعرض لها.

وحذر المهندس وليد عبد المقصود، خبير تكنولوجيا أمن المعلومات، من الصفحات المنشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر والتي تستخدم للنصب الإلكترونية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هذه الصفحات تضع حالات إنسانية حقيقية، وتنتحل صفة المؤسسات الخيرية".

وأشار إلى أن أغلب الشخصيات المخترقة تتقمص دور الجمعيات الإنسانية"، موضحا أن من يستخدمون حالات حقيقية وينتحلون صفة مؤسسات وشخصيات معروفة في الوطن العربي.

أوضح أن الهاكرز يستخدمون أدوات تكنولوجية حديثة للدخول غير المشروع لأي أنظمة، لافتا إلى أن الحسابات تصيدت شخصيات كثيرة وارتكبت الكثير من عمليات النصب.