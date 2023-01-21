عادل حمودة: تم تأسيس «القيادة السيبرانية الأمريكية» بعد هجوم إستونيا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن حكومة استونيا أعلنت عام 2007 عن خطة لنقل نصب تذكاري للحرب السوفيتية بعد أن انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، ولكنها وجدت نفسها فجأة تحت هجوم سيبراني أدى إلى انهيار بنوكها وخدماتها العامة.

القيادة السيبرانية الأمريكية

وأكد حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد عامين من الهجوم السيبراني على إستونيا أسست الولايات المتحدة "القيادة الإلكترونية الأمريكية" التي تحمل اسم "يو إس سايبر كوماند" أو القيادة السيبرانية الأمريكية، وتعد هذه القيادة جزءا من سلاح الجو الأمريكي ووضعت تحت أمر الجنرال كيث ألكسندر.

الهجوم السيبراني

وأضاف في حديثه أن الهجمات السيبرانية تلعب دورًا في الحروب التقليدية حيث يمكنها تعطيل شبكات الكهرباء وإثارة الفوضى في حواسب المصالح الحكومية وتخريب المؤسسات الاقتصادية.