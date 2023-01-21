السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عادل حمودة: تم تأسيس «القيادة السيبرانية الأمريكية» بعد هجوم إستونيا

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن حكومة استونيا أعلنت عام 2007 عن خطة لنقل نصب تذكاري للحرب السوفيتية بعد أن انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، ولكنها وجدت نفسها فجأة تحت هجوم سيبراني أدى إلى انهيار بنوكها وخدماتها العامة.

القيادة السيبرانية الأمريكية

وأكد حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد عامين من الهجوم السيبراني على إستونيا أسست الولايات المتحدة "القيادة الإلكترونية الأمريكية" التي تحمل اسم "يو إس سايبر كوماند" أو القيادة السيبرانية الأمريكية، وتعد هذه القيادة جزءا من سلاح الجو الأمريكي ووضعت تحت أمر الجنرال كيث ألكسندر.

الهجوم السيبراني 

وأضاف في حديثه أن الهجمات السيبرانية تلعب دورًا في الحروب التقليدية حيث يمكنها تعطيل شبكات الكهرباء وإثارة الفوضى في حواسب المصالح الحكومية وتخريب المؤسسات الاقتصادية.

عادل حمودة الاتحاد السوفيتي القاهرة الإخبارية واجه الحقيقة القيادة السيبرانية الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

بعد ثلاثية الأهلى.. مرتضى منصور يدعو إدارة الزمالك لاجتماع طارئ لبحث مصير فيريرا

تردد قناه أون تايم سبورت on time sport الناقلة مباراة القمة 125

«تموين الغربية» يحرر 42 محضرًا متنوعًا للمخابز

متسابق «شارك تانك» يقبل عرض محمد منصور ودعم عبدالله السلام وأيمن عباس

رسميًا.. «التعليم» تعلن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة

الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم