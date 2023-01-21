تفاصيل فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل فتح باب القبول بالجامعات الخاصة و الأهلية للفصل الدراسي الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك عدد كبير من الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية تتيح لهم فرصة التقدم في الفصل الدراسي الثاني.

وتابع: "لدينا عدد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم في الفصل الدراسي الأول لأسباب مختلفة"، موضحا أن الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم بدءا من أمس وحتى يوم 9 فبراير القادم.

وأوضح أن كافة الجامعات الخاصة والأهلية نشرت على مواقعها الإلكترونية الأماكن الشاغرة بدءا من اليوم في كافة التخصصات العلمية المتاح فيها أماكن"، متابعا: "على الطلاب الذين لم يتمكنوا خلال الفصل الدراسي من الالتحاق بالكليات سرعة مطالعة هذه المواقع الإلكترونية لمعرفة التخصصات التي بها أماكن شاغرة".

وأردف أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدا أن التقدم بالنسبة للطلاب يخضع إلى أولوية في ترتيب الطالب في المجموع.