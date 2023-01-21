السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل فتح باب القبول بالجامعات الخاصة و الأهلية للفصل الدراسي الثاني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك عدد كبير من الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية تتيح لهم فرصة التقدم في الفصل الدراسي الثاني.

وتابع: "لدينا عدد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم في الفصل الدراسي الأول لأسباب مختلفة"، موضحا أن الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم بدءا من أمس وحتى يوم 9 فبراير القادم. 

وأوضح أن كافة الجامعات الخاصة والأهلية نشرت على مواقعها الإلكترونية الأماكن الشاغرة بدءا من اليوم في كافة التخصصات العلمية المتاح فيها أماكن"، متابعا: "على الطلاب الذين لم يتمكنوا خلال الفصل الدراسي من الالتحاق بالكليات سرعة مطالعة هذه المواقع الإلكترونية لمعرفة التخصصات التي بها أماكن شاغرة".

وأردف أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدا أن التقدم بالنسبة للطلاب يخضع إلى أولوية في ترتيب الطالب في المجموع.

مواد متعلقة

تموين الفيوم: توافر 15 معرضا من «أهلا رمضان» خلال الأسبوع الجاري

حزب المستقلين الجدد: «الحوار الوطنى جاء فى توقيت حاسم»

هشام عبد العزيز: الحوار الوطني سبب حراكا سياسيا غير مسبوق في مصر

عماد الدين حسين: خلق حالة عامة من الوعى بضرورة الحوار الوطنى

«الدوم» يستعرض قصة الفنان العالمى عمر الشريف

ناقد رياضي يكشف الطابع الخاص لمباراة القمة ومصير فيريرا حال الخسارة

جعفر الميرغني لـ«القاهرة الإخبارية»: الاتفاق الإطاري يجب تعديله لأن بنوده ضبابية

جعفر الميرغني: «نرفض الاتفاق الإطاري في السودان لهذه الأسباب»

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

بعد ثلاثية الأهلى.. مرتضى منصور يدعو إدارة الزمالك لاجتماع طارئ لبحث مصير فيريرا

تردد قناه أون تايم سبورت on time sport الناقلة مباراة القمة 125

«تموين الغربية» يحرر 42 محضرًا متنوعًا للمخابز

متسابق «شارك تانك» يقبل عرض محمد منصور ودعم عبدالله السلام وأيمن عباس

رسميًا.. «التعليم» تعلن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة

الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم