السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الطبيب المعالج لـ حلمي بكر يكشف تفاصيل مرضه وحالته الصحية

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف الدكتور نور أبو حساب، المشرف على علاج الموسيقار حلمي بكر، آخر تطورات حالته الصحية، قائلاً:"إن الموسيقار الكبير حلمي بكر تحسن كثيرًا اليوم".

وأضاف أبو حساب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الإلتهاب الذي أصابه في الشعب الهوائية ابتدأ في الاستقرار قليلاً، وبالتالي قلت الكحة قليلًا لكنها مازالت موجودة، وبالنسبة للمياة التي جاءته على القدم بسبب أحماض اليوريا بدأت أن تقل وبالتالي قلت المياه قليلًا. 

وأوضح أن الوضع بدأ يستقر، حيث بدأ في المشي بعض الشيء، لافتاً إلى أنه يوجد في العناية المركزة لكن وضعه استقر، وهو يتكلم، لكننا لا نريده أن يتكلم كثيرًا، حتى لا يتعرض لإجهاد النفس بسب التهاب الشعبي الحاد. 

وكان حلمي بكر قد صرح خلال لقاء سابق ببرنامج تليفزيوني:"الأستاذ محمد عبد الوهاب تحدث عنى فى الإذاعة وأنا طالب، وبعد أن أصبحت ملحن، تقابلت معه، وتحدثت وقلت له إنه طردني من بروفته، وبعدها أصبح يقدمنى للسفراء ويقول لهم أنني ابنه الذي لم ينجبه، وهو من رشحني لعمل مسرحية سيدتي الجميلة".

وقال بكر: "من يقول أننى لم أقدم شيء، فهو لا يفهم شيء، وصحيح أن وصي على الأغنية لأنني رئيس لجان الاستماع في النقابة والإذاعة والمهرجانات، وسمعت الكثير من المطربين في البداية ورفضتهم، لأن الشهرة ليست مقياسا للموهبة، واعتمدت طارق فؤاد مطرب وملحن".

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