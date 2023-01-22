سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى البنوك المصرية

مع بدء تعاملات أولى الساعات الصباحية يدور في أذهان المسافرين للملكة السعودية التعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 يناير 2023 في البنوك المصرية بمصر، وثبت السعر مقابل سعر الجنيه المصرى، مسجلًا بالبنكى الأهلى المصرى ومصر بمبلغ 7.89 جنيه للشراء، وسعر 7.93 جنيه للبيع، واستقر بالبنك المركزى المصرى عند قيمة 7.92 جنيه للشراء، ومبلغ 7.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 يناير 2023 في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور"، في هذه السطور خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى اليوم فى كافة البنوك المصرية وأيضا السوق المصرفية، وتشمل العملات تحديثا فوريا للأسعار في حال تغييرها.

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أسعار الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودى اليوم الأحد فى عدد آخر من كافة البنوك العاملة بمصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال 7.92 جنيه للشراء.

وصل سعره 7.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى المصرى اليوم الأحد 22 يناير 2023

7.89 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي 7.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم الأحد 22 يناير 2023

7.89 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال السعودي 7.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى ببنك الإسكندرية اليوم الأحد 22 يناير 2023

بلغ سعره 7.91 جنيه للشراء.

7.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في اليوم الأحد 22 يناير 2023 البنك التجارى الدولى cib

وصل سعر الريال 7.90 جنيه للشراء.

7.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الريال السعودي 7.92 جنيه للشراء.

بلغ سعر 7.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى بنك البركة

7.89 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال 7.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى بنك قناة السويس

7.89 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال 7.96 جنيه للبيع.