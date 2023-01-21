السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس التعاون الخليجي يدين حرق أحد المتطرفين للمصحف الشريف في ستوكهولم

الحجرف
الحجرف

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف اليوم السبت، حرق أحد المتطرفين المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد الحجرف أن إحراق المصحف الشريف من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وشدد الحجرف في بيان له اليوم، على أن موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف.

كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم.

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مصر تدين إحراق أحد المتطرفين المصحف الشريف فى السويد

مجلس التعاون الخليجي المصحف الشريف حرق ستوكهولم السفارة التركية

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