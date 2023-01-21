الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

متاحفك يا مصر

10 فئات يمكنها الدخول مجانا.. مواعيد متحف الحضارة

متحف الحضارة
متحف الحضارة

يزداد البحث عن مواعيد متحف الحضارة مع بداية شبه الرسمية لإجازة نصف العام وكثرة البحث عن الأماكن المتنوعة للخروج والفسح وتحمل في طابعها نفحات تاريخية ومعلوماتية.
 

مواعيد متحف الحضارة
 

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد متحف الحضارة وأسعار تذاكر الدخول وبعض التفاصيل الخاصة بالمتحف.
 

يعمل متحف الحضارة المصرية والذي مقره في الفسطاط ويطل على بحيرة عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة يوميًا من السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً أما يوم الجمعة يعمل فترتين من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ومن الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.


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أسعار تذاكر متحف الحضارة بمصر القديمة
 

يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى متحف الحضارة 60 جنيها للمصريين و30 جنيها للطالب المصري.

أما سعر التذكرة للأجانب هي 240 جنيها للزائر و120 جنيها للطالب الأجنبي.

 

فئات متاح لها زيارة متحف الحضارة مجانا 

 

- المصريون فوق 60 سنة
- الأطفال تحت سن 6 سنوات
- أبناء الشهداء ومصابي الحروب
- المحاربين القدماء
- أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين
- أعضاء نقابة المرشدين السياحيين
- جمعيات دار الأيتام بخطاب مسبق
- طلاب المدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي بخطاب مسبق
- ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين ويرافقه واحد مصري
- طلبة كلا من كلية الآثار والسياحة قسم إرشاد سياحي، والأداب قسم تاريخ حضاري، والآثار، والهندسة قسم عمارة، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية تصميم داخلي، وطلبة ماجستير التراث، وإدارة المواقع التراثية، وعلوم المتاحف.

 

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نبذة عن متحف الحضارة 
 

كما استطاع المتحف القومي للحضارة في جذب الوفود السياحية والدبلوماسية وأبناء المصريين منذ افتتاحه بشكل هائل نتيجة لما يحويه المتحف من أعظم الآثار والتراث الفرعوني والإسلامي وعدد من الحقب الزمنية المختلفة.

 

يقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث. 

وتعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية. 

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وائل لطفي

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