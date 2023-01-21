«الأعلى للجامعات» يوافق على تعديل مسمى «تجارة طنطا» لتصبح «كلية الأعمال»

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، على تعديل مسمى كلية التجارة بالجامعة لتصبح "كلية الأعمال" واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.



أوضح الدكتور محمود زكي، أن تعديل مسمى الكلية للاسم الجديد "إدارة الأعمال" يأتى تماشياً مع المعايير الدولية فى مجال الأعمال واحتياجات سوق العمل المحلى والدولي، وتوافقاً مع طبيعة الدراسة بالكلية التى تشمل أقسام المحاسبة وإدارة الأعمال والإحصاء والرياضة والتأمين وقسم الاقتصاد والمالية العامة، علاوة على دراسة نظم معلومات الأعمال، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية وبرامج الدراسات العليا المهنية والأكاديمية.

من جانبه أضاف الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، أن المسمى الجديد للكلية يعزز من قدراتها التنافسية، حيث تتشابه فى المسمى مع الكليات المناظرة بالجامعات المصرية والعربية والعالمية، ويتناسب المسمى الجديد مع ما تقدمه الكلية من برامج تعليمية طبقاً للوائحها الدراسية، بما يدعم خريجيها ويقلل فجوة مخرجات التعليم وسوق العمل.