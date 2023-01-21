السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صاحب مشروع «جريف» يحصل على عروض مغرية بـ«شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج رواد الأعمال واكتشاف المبتكرين “شارك تانك” بالمتسابق يوسف الريان صاحب مشرع “جريف” لصناعة الأواني المنزلية من مادة الزهر ضد التجريح والكسر بالإضافة إلى أنها.

وطلب "يوسف 900 ألف استثمار مقابل 10% من حصة الشركة، موضحًا أنه استخدم رمز الإله حورس لدعاية منتجاته نظرًا لارتباط مشرعه باسم الإله حورس عند القدماء المصريين، وأن منتجه يكلفه 380 جنيهًا، ويبيعه بالشكل النهائي بـ 900 جنيه مصري.

وعرض عليه المستثمر الأول رجل الأعمال محمد منصور مليون و500 ألف مقابل 30% من حصة الشركة، أما رجل الأعمال عبدالله سلام 900 ألف مقابل 30% بالإضافة إلى توزيع المنتج والدعاية له، وبينما قبل رجل الأعمال أيمن عباس عرض يوسف ريان بالبداية.

وعاد عبدالله سلام ومحمد منصور ليعرضا 2 مليون جنيه كاستثمار للمشروع مقابل 50%  من حصة الشركة، وبالنهاية قبل يوسف عرض أيمن عباس.

واستضافت الحلقة الماضية من البرنامج أحمد أشرف وعلى عبد الله، صاحبا مشروع كات إكس، واللذان أوضحا أن شركتهما تقدم خدمات متنوعة، عبارة عن تصنيع قماش يقدم خدمة الحماية للحياة أو الرفاهية، ويتم تقديم قماش بخدمات وجودة مرتفعة، وقال أحمد أشرف إنه يسعى لتسجيل منتجه عالميًا، ويعملان منذ عام، ويبيعان عبر موقع تابع للشركة وسيتم بيع المنتج للأندية الرياضية.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

أحمد اشرف أحمد السويدى Shark Tank اكتشاف المواهب الرئيس التنفيذي البرنامج الإعلامية التنفيذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية

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