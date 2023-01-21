30 دقيقة.. محاولات على استحياء من لاعبى الأهلى والزمالك فى القمة 125

مرت 30 دقيقة من بداية مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين دون أي خطورة.

وفي الدقيقة التاسعة تصويبة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبدالفتاح لاعب الأهلي.

وبعد دقيقة رد حمدي فتحي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

في الدقيقة 18 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك من ركلة ركنية لعبت على القائم القريب عن طريق زيزو إلى إمام عاشور الذي مررها إلى حسام عبدالمجيد ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

تصويبة من عمرو السيسي من يمين منطقة الجزاء لصالح الزمالك مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 29 تصويبة صاروخية رائعة من دونجا من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك أبعدها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بنجاح.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - دونجا - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء :- صبحي وعمر جابر ومصطفي الزناري ومحمد اشرف روقا وشيكابالا ويوسف أسامة وسيف جعفر و سيد نيمار و سامسون

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، محمد أفشة.