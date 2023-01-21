تفاصيل افتتاح مصر لأكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم

كشف عبدالفتاح إبراهيم، رئيس نقابة الغزل والنسيج، أبرز منتجات الملابس بعد فتح مصر أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في آخر عيد عمال بالإسكندرية، بجعل منظومة الغزل والنسيج مشروعا قوميا.

وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه تم البدء في خطة إصلاح وإعادة هيكلة 32 شركة قطاع عام في تسعة كيانات من بينهم المحلة.

وأوضح أن المحلة الكبرى بها أكبر مصنع على مستوى العالم للماكينات والآلات القادمة من سويسرا وألمانيا وإيطاليا، وهذا المصنع 180 ألف مردن.

وأشار رئيس نقابة الغزل والنسيج إلى أن هذا المصنع ستكون باكورة إنتاجه في نهاية عام 2023، معقباً: "نتعشم أن يلحقوا مصانع أخرى، سواء كانت في كفر الدوار، أو في دمياط، أو في الدقهلية، أو في شبين الكوم، أو في الوجه القبلي".

وبيّن أن هذا المصنع ينتج غزولا فقط، وهو سيضخ كميات كبيرة في السوق المحليلة، لافتاً إلى أن الخطة مبنية على 70% من التصدير.