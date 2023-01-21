السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بتسيير أعمال أحياء العجمي ومنتزه ثان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 35 لسنة 2023، بشأن تكليف كل من هدى أبو كليلة بتسيير أعمال رئيس حي العجمي، والدكتورة رباب مدني بتسيير أعمال رئيس حي المنتزة ثان، واللواء أشرف بدران بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، وتكليف محمد الحلواني للقيام بأعمال نائب مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية.

وكلف المحافظ، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وذلك في جميع الملفات، وخاصة التصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة، وإزالة أي تعديات عليها في المهد، والاهتمام بملف القمامة، ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع بالإضافة إلى التواجد الميدانى في الشارع وحل مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم.

الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رئيس حي العجمي رئيس حي المنتزة ثان الإدارة العامة للحدائق المركزية

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