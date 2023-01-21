تعديل سلوك اللاعبين فى «كابيتانو مصر».. وميدو يحاضر عن الانضباط

حملت الحلقة العاشرة من برنامج «كابيتانو مصر» العديد من المفاجآت السارة لمشاركى وجمهور البرنامج الأضخم لاكتشاف مواهب كرم القدم فى الشرق الأوسط، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

واختتمت فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة «كابيتانو مصر» بمباراة قوية بين فريقى «بوبو»، بقيادة الكابتن أحمد الكاس، وفريق «مسعد نور»، بقيادة الكابتن عبدالستار صبرى، كما تخلل الحلقة ظهور مميز لنجم الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، أحمد حسام «ميدو»، إضافة إلى الاستعانة بخبراء نفسيين لضبط بعض السلوكيات بين اللاعبين المتنافسين.

«صندوق الفضفضة» يعالج الخجل والانطواء والعدوانية ورفض الانضباط

بدأت فعاليات الحلقة العاشرة بعقد جلسة مع اللاعبين، أدارتها الدكتورة رشا الجندى، استشارى التربية النفسية، تحت عنوان «صندوق الفضفضة»، أسفرت عن اكتشاف مشكلات سلوكية متنوعة لدى بعض اللاعبين، مثل الخجل والانطواء أو العدوانية ورفض الانضباط.

ووجهت الخبيرة التربوية نصائح للاعبين الخجولين حثتهم من خلالها على تغيير سلوكهم والانفتاح على تكوين صداقات جديدة.

وقالت: «هذه اللعبة جماعية ولا يليق بمن يمارسها أن يكون خجولًا أو منطويًا.. الخجل شعور إنسانى طبيعى لكن يجب إدارته وعدم الاستسلام له».

وتحدثت الدكتورة رشا عن حالات محددة مثل اللاعب زياد الذى اتهمه زملاؤه بأنه عنيف ومثير للمتاعب وكثير الضحك وليس لديه أى شعور بالمسئولية ويكره الانضباط، وأنهم يتجنبونه بسبب سلوكه.

وسعت الخبيرة النفسية لتعديل سلوك زياد، واقترحت منحه دورًا قياديًا لمعرفة كيف سيتعامل مع المسئولية، ولكن لم تؤتِ الطريقة ثمارها، فلجأت إلى الاجتماع معه على انفراد لتسمع منه تفسيراته وتبريراته وتحاول تحليلها.

وخلال الجلسة الثنائية قال اللاعب إنه لجأ للعنف لأنه سمع كلامًا مسيئًا من زملائه، وإنه كان يضحك لأسباب محددة سردها، ووعد بتغيير سلوكه فى الفترة المقبلة.

كما تطرقت الدكتورة رشا لحالة أخرى للاعب أدهم، لكنه على النقيض من زميله زياد، فهو شديد الخجل ومنطوٍ، يهرب من التجمعات.

وخلال جلسة مع الخبيرة التربوية قال اللاعب إنه يعتقد أن زملاءه لا يحبون الحديث معه لأنه مختلف وغير قادر على تكوين صداقات معهم، فبدأت الدكتورة رشا فى مناقشته والرد على مخاوفه وتشجيعه على التقرب من زملائه، وسألته عن زميله زياد، وقررت الاستعانة بـ«المشاكس» لحل مشكلة «الخجول».

عمر خالد: والدى كان خايف مستقبلى يضيع بسبب كرة القدم

واصلت كاميرا «كابيتانو مصر» جولاتها فى مختلف المحافظات لتعريف المشاهدين بقصة كل لاعب من المواهب المشاركة والظروف التى نشأ فيها، وأسباب عشقه كرة القدم، وقدوة كل واحد منهم، وحلمه.

وانتقلت الكاميرا لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وسجلت تقريرًا مصورًا مع اللاعب عمر خالد، الذى قال: «أنا بحب الكورة من صغرى، لكن بابا كان خايف عليا من الكورة وإهمال دراستى وإن مستقبلى يضيع، لكن البداية اللى بجد كانت مع الكابتن كريم شرف اللى اكتشف موهبتى وشجعنى، وكان بيضغط عليا لاستكمال حلمى.. ونفسى أحقق حلمى وأكون كابيتانو مصر».

«عبدالستار صبرى» يفوز على «أحمد الكاس».. و«شارة ذهبية» لـ«أحمد رضا»

اختتمت الحلقة بمباراة قوية فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة، بين فريقى «مسعد نور»، بقيادة الكابتن عبدالستار صبرى، وفريق «بوبو»، بقيادة الكابتن أحمد الكاس، وهما الفريقان اللذان خسرا أولى مبارياتهما فى الجولة السابقة. قبل المباراة، شهدت الحلقة تحديًا خاصًا أشرف عليه النجم أحمد حسام «ميدو»، ضيف الحلقة، بين نجمى الكرة المصرية السابقين أحمد الكاس وعبدالستار صبرى، فاز فيه الأخير، وحصل فريقه على مكافأة عبارة عن جلسة توجيه من ميدو.

وحاضر «ميدو» لاعبى فريق «مسعد نور» عن الانضباط التكتيكى، وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات المدير الفنى وتنفيذها حرفيًا داخل المستطيل الأخضر والتحلى بروح الجماعة، وأن يحرص كل لاعب على تقديم المساعدة والعون لزميله، مع التركيز فى استلام وتمرير الكرة. عقب ذلك انطلقت المباراة وانتهت بفوز فريق «مسعد نور» على فريق «بوبو» بهدف، ليحصد أشبال عبدالستار صبرى أول ٣ نقاط لهم فى البطولة، بينما ظل فريق «بوبو»، بقيادة أحمد الكاس، بلا نقاط فى نتيجة مخيبة للآمال فقد على إثرها لاعبين آخرين ليصل عدد المستبعدين من فريقه إلى ٤ لاعبين.

وحَمَّل «الكاس» لاعبيه المسئولية عن الخسارة، واضطر لاستبعاد الثنائى أحمد كوستا وأنس عبدالكريم، بينما تدخل «ميدو» لمواساة اللاعبين المستبعدين لتحفيزهم، والتأكيد على أن الاستبعاد لا يعنى نهاية مشوارهما مع كرة القدم وأنه فرصة للبدء من جديد وإثبات الجدارة.

كما منح «ميدو» اللاعب أحمد رضا، من فريق «مسعد نور»، الشارة الذهبية، بعد الأداء القوى الذى قدمه فى المباراة، وتمثل هذه الشارة حماية للاعب من الاستبعاد فى الجولة المقبلة مهما كانت النتيجة التى سيحققها فريقه.

وخلال الحلقة المقبلة تبدأ أولى مباريات جولة الحسم فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة، بعد أن تحسن أداء الفرق الصاعدة التى قطعت شوطًا يقربها من لقب «كابيتانو مصر» الذى يتنافس عليه ١٤٤ لاعبًا فى سن الـ١٤ عامًا.