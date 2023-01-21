تموين الفيوم: توافر 15 معرضا من «أهلا رمضان» خلال الأسبوع الجاري

كشف سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، عن مدى توافر السلع في المحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: «كل التجار المشتركين في المعرض كبار التجار ومستوردي السلع والهدف نقلل حلقات التداول لتقليل نسبة التداول ويكون من التاجر الكبير إلى المواطن مباشرة».

وأضاف أن تشغيلهم 8 معارض أهلا رمضان حتى الآن وسيصل عدد المعارض من 12 إلى 15 معرض خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار الشرفاء المشاركين في المعرض.

وأشار، إلى أن التجار المشاركين في معارض أهلا رمضان يطرحون السلع بسعر الجملة تضامنا مع المواطنين، متابعًا: «أخذنا قرار في مجلس المحافظة أنه يبدأ تحديد مكان في كل مركز عشان تكون معارض دائمة طوال السنة، ولدينا 33 منفذ ثابتة تبع الشركة المصرية ومنافذ الخدمة الوطنية، و44 سيارة تجوب مركز وقرى المحافظة لوصول السلع إلى الفئات الأقل دخلا».